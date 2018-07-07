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MLS'nin genç yıldızı için transfer savaşına Real Madrid de girdi

İspanyol devinin yeni hedefi MLS'de oynayan Vancouver Whitecaps'in genç yıldızı Alphonso Davies oldu

Kaynak: Sporx.com dış haberler
MLS'nin genç yıldızı için transfer savaşına Real Madrid de girdi
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07 Temmuz 2018 14:26
Real Madrid'in gelecek vaadeden genç yetenekleri erkenden kulübüne alma politikası devam ediyor, İspanyol devinin yeni hedefi MLS'de oynayan Vancouver Whitecaps'in genç yıldızı Alphonso Davies oldu

Kanada basının haberine göre A takımıyla ilk maçına 15 yaşında çıkan, 17 yaşındaki genç kanat oyuncusu için Real Madrid, Manchester United, Liverpool, Bayern ve PSV gibi kulüpler girişimlerde bulundu.

MLS'de bugüne kadar toplamada 53 maça çıkan Davis, aynı zamanda Kanada A Milli Takımı ile 3 maça çıkma başarısı gösterdi.

Kulübün teknik direktörü Carl Robinson, geçtiğimiz Ocak ayında genç yıldızın durumuyla ilgili yaptığı açıklamalarda, "Alphonso bizim oyuncumuz. Onun gibi bir yetenek için 'bizim oyuncumuz' demek beni çok memnun ediyor. Çok ciddi bir potansiyeli var. Ama size bu kulüpte 10 yıl kalacağının garantisini veremem. Manchester United, Liverpool, Arsenal, Chelsea... Hepsi onu takip ediyor." diye konuşmuştu.

Alphonso Davies 'in adı kısa bir süre önce Beşiktaş ile de anıldı



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