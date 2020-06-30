MLS'e yeniden başlama arifesinde virüs şoku

8 Temmuz'da başlayacak olan ve tüm maçların Orlando'daki Disneyworld'de oynanacağı MLS'te futbol takımlarına yapılan koronavirüs testlerinde 18 futbolcu ve 6 kulüp personelinde pozitif bulgulara rastlandığı açıklandı.

30 Haziran 2020 02:54
MLS'e yeniden başlama arifesinde virüs şoku
 
8 Temmuz'da başlayacak olan Amerikan Futbol Ligi MLS'te futbol takımlarına yapılan koronavirüs testlerinde endişe edici sayıda koronavirüse taşıyan kişiler tespit edildiği açıklandı.

Yapılan açıklamada şu ana kadar yapılan testlerde 18 futbolcu ve 6 kulüp çalışanında koronavirüs bulgularına rastlandığı ifade edildi.

MLS'in tıpku NBA gibi Orlando'daki Disneyworld'de 8 Temmuz tarihinde başlatılacağı daha önce yapılan açıklamalarda duyurulmuştu.

Dünyanın en yüksek sayıda koronavirüse vakasının görüldüğü ülkelerden biri olan Amerika'da lig maçları Mart ayında askıya alınmıştı. MLS'de sezon Şubat ayında sezon start almıştı.

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