MLS'de bir karşılaşma koronavirüs nedeniyle ertelendi

Amerikan 1. Futbol Ligi'nde (MLS) yeni tip koronavirüse (Kovid-19) salgını nedeniyle Dallas ile Vancouver Whitecaps arasında oynanacak karşılaşma ertelendi.



MLS'den yapılan açıklamada, Dallas takımında hafta başında yapılan testte 6 oyuncuda yeni tip koronavirüse rastlandığı ve takımın karantina altına alınması nedeniyle 9 Temmuz'da Vancouver Whitecaps ile oynanması gereken lig karşılaşmasının ertelendiği belirtildi.



Açıklamada, 3-4 Temmuz tarihlerinde lig oyuncuları ve teknik ekibe yapılan son Kovid-19 testinde 2 oyuncunun sonucunun daha pozitif çıktığı ve lig genelinde 12'si futbolcu 14 kişinin koronavirüs tedavisinin devam ettiği ifade edildi.



Salgın nedeniyle mart ayında askıya alınan MLS'deki takımlar, 8 Temmuz'da başlayacak farklı formattaki turnuvayla yeşil sahalara dönmeyi planlıyor.



