MLS'de bir karşılaşma daha koronavirüs nedeniyle ertelendi

Amerikan 1. Futbol Ligi'nde (MLS) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Nashville ile Chicago arasında oynanacak karşılaşma ertelendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
MLS'de bir karşılaşma daha koronavirüs nedeniyle ertelendi
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07 Temmuz 2020 23:33
Amerikan 1. Futbol Ligi'nde (MLS) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Nashville ile Chicago arasında oynanacak karşılaşma ertelendi.

MLS'den yapılan açıklamada, Nashville takımında yapılan testler sonucunda 5 oyuncuda koronavirüse rastlandığı için Chicago ile 9 Temmuz Perşembe günü oynanması gereken lig karşılaşmasının ertelendiği belirtildi.

Dallas ile Vancouver Whitecaps arasında oynanacak karşılaşma da, 6 Dallaslı oyunucunun testinin pozitif çıkması üzerine ertelenmişti.

Salgın nedeniyle mart ayında askıya alınan MLS'deki takımlar, yarın başlayacak farklı formattaki turnuvayla yeşil sahalara dönmeyi planlıyor.



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