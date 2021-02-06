MLS, rekorunu kıran transfer!

Cincinnati, MLS'in rekor transfer ücretiyle Brenner'i kadrosuna kattı.

Haber; AA
Abone Ol
MLS, rekorunu kıran transfer!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
06 Şubat 2021 16:50
Amerikan Birinci Futbol Ligi (MLS) ekibi Cincinnati, Brezilya'nın Sao Paulo takımından golcü oyuncu Brenner'i transfer etti.

Sao Paulo Kulübü, 21 yaşındaki Brezilyalı forvet Brenner'in rekor bonservis bedeliyle Cincinnati'ye transfer olduğunu duyurdu.

Altyapısından yetiştiği Sao Paulo'da 74 maça çıkan Brenner, 27 gol kaydetmişti.

ABD basınında yer alan haberlerde, bonuslar dahil 15 milyon dolar karşılığında gerçekleşen transferle MLS'in bonservis rekorunun egale edildiği öne sürüldü.

Daha önce Atlanta United, 2018'de Arjantin'in Independiente takımından Arjantinli kanat oyuncusu Ezequiel Barco'yu 15 milyon dolar bonservisle kadrosuna katarak MLS rekoru kırmıştı.



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için