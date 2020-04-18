MLS maçları 8 Haziran'a kadar başlamayacak

Amerika'da koronavirüs dolayısıyla ara verilen liglerin 8 Haziran'a kadar oynanmayacağı açıklandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
MLS maçları 8 Haziran'a kadar başlamayacak
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18 Nisan 2020 14:36
ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle askıya alınan Amerikan Birinci Futbol Ligi (MLS) karşılaşmalarının 8 Haziran'a kadar oynanmayacağı belirtildi.

MLS'in internet sitesinde yer alan açıklamada, salgının gidişatı göz önüne alındığında maçların erteleme süresinin 8 Haziran'a kadar uzatıldığı duyuruldu.

Ligde 2020 sezonu, 1 Mart'ta yapılan maçlarla başlamıştı. Salgın yüzünden 12 Mart'ta verilen kararla karşılaşmalar bir aylığına askıya alınmıştı. Daha sonra bu süre 10 Mayıs'a kadar uzatılmıştı.

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