MLS'in en çok kazananı: Shaqiri

2022 senesinde Fransa'dan ayrılıp MLS'in yolunu tutan Xherdan Shaqiri'nin Lorenzo İnsigne'yi de geçerek MLS'in en fazla kazanan oyuncusu olduğu açıklandı.



Geçtiğimiz günlerde yayınlanan bilgilere göre; Chicago Fire'da forma giyen 32 yaşındaki Xherdan Shaqiri şu an MLS'de en fazla parayı kazanan oyuncu olduğu belirtildi.



2022 yılında Chicago ekibine katılan Shaqiri'nin, vergiler dahil senelik 8 milyon doların üstünde kazandığı ortaya çıktı.



İNSİGNE'NİN ÖNÜNDE



Yolu MLS'e düşen oyunculardan bir başka yıldız Lorenzo Insigne, Toronto'da senelik 7.5 milyon dolar kazanırken; Shaqiri'nin daha yüksek ücret alması Amerikan basınında gündem oldu.



YALNIZCA 1 ASİST



Shaqiri her ne kadar ligde en çok kazanan oyuncu olsa da, gösterdiği performans taraftarlar tarafından kabul edilebilir gözükmüyor. Bu sezon 8 maça çıkan Shaqiri, yalnızca 1 asistlik katkı sağlayabildi.



