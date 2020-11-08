Mkhitaryan hat-trick yaptı, Roma 3 puanı kaptı

İtalya Serie A'nın 7. haftasında Genoa ile Roma karşı karşıya geldi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Mkhitaryan hat-trick yaptı, Roma 3 puanı kaptı
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08 Kasım 2020 18:53
İtalya Serie A'nın 7. hafta mücadelesinde Genoa ile Roma, Stadio Luigi Ferraris'de karşı karşıya geldi. Roma maçı 3-1'lik skorla kazandı. 

Karşılaşmada Roma'nın golleri 45+2., 66. ve 85. dakikalarda Mkhitaryan'dan geldi. Genoa'nın golü ise 50. dakikada Marko Pjaca'dan geldi.

Bu sonuçla birlikte 7. hafta sonunda puanını 14 yaptı ve 3. sıraya yükseldi. Genoa ise 5 puanda kaldı ve 18. sırada yer aldı.

Roma, Serie A'da milli ara dönüşünde sahasında Parma ile karşılaşacak. Genoa ise aynı haftada Udinese'ye konuk olacak.

MKHITARYAN PARLIYOR

31 yaşındaki Mkhitaryan, bu sezon çıktığı 10 maçta 4 gol ve 5 asist yaparak takımına katkı sağladı.



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