Mkers FIFA takımından büyük sponsorluk!



İtalyan espor takımı Mkers, Gillette ile bir yıllık sözleşme imzaladı. Takım FIFA 19 alanında Gillette ile Instagram hesaplarını baz alan bir anlaşmaya vardı.







FIFA'da olduğu gibi Mkers'ın Clash Royale, Hearthstone, PES 2019, MotoGP 19 ve Tennis World Tour oyunlarında da takımları var.



Ayrıca Gillette'in de espor sektöründe bu ilk adımı değil. Daha önce Team SoloMid, Overwatch League takımlarından Boston Uprising, Brezilya'nın League of Legends Şampiyonluk Ligi ve Virtus.pro'nun Dota 2 oyuncusu Alexey "Solo" Berezin ile çekilen reklam filmi Gilette'in espor sektöründe daha önce attığı adımlar oldu.



Gillette'in daha önce yüksek profilde markalar ve takımlarla yapmasından ötürü Mkers bu adımdan mutlu olabilir. Yalnızca Instagramı içeren bir anlaşma olsa da henüz 10000 takipçisi olan İtalyan organizasyon için büyük bir adım olacaktır.





Yazan

: Cafer Eren Öztürk - @