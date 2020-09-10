MKE Ankaragücü'nün transfer yasağı kalktı

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Fatih Mert transfer yasaklarını kaldırdıklarını açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
MKE Ankaragücü'nün transfer yasağı kalktı
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10 Eylül 2020 13:11
MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Fatih Mert, kulübün transfer yasağını kaldırdıklarını söyledi.

Fatih Mert, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Transfer yasağını an itibariyle kaldırdık. Şu an için transfer yapmak için önümüzde hiçbir engel kalmadı. Anlaştığımız oyuncuların lisanslarını çıkarmak için başvurulara başladık. Hiç kolay olmadı, çok zorlandık ama başardık. Ömrümüzden ömür gitti, diyebilirim." diye konuştu.

MKE Ankaragücü taraftarına da seslenen Mert, "Bu sene taraftarımıza rahat maç seyredeceği bir takım kurmak için mücadele ettik. İnşallah yanılmamışızdır. Taraftarımıza daha güçlü ve seyir keyfi veren bir takım izlettireceğiz." ifadelerini kullandı.

MKE Ankaragücü, transfer yasağına neden olan oyuncuların alacaklarını dün yatırmıştı.



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