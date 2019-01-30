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MKE Ankaragücü'nden 3 transfer birden

Spor Toto Süper Lig takımlarından MKE Ankaragücü, Hırvat stoper Ante Kulusic, Tyler Boyd ve Stelios Kitsiou'yu transfer ettiğini resmen duyurdu.

Kaynak: AA
MKE Ankaragücü'nden 3 transfer birden
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30 Ocak 2019 15:48
Spor Toto Süper Lig takımlarından MKE Ankaragücü, Hırvat stoper Ante Kulusic ile 1.5 yıllık anlaşırken Victoria Guimaraes'den  Yeni Zellandalı kanat oyuncusu Tyler Boyd ile de sezon sonuna kadar kiralık anlaşmasına vardı.  Ankaragücü son olarak da Yunanistan'ın Paok kulübünden Stelios Kitsiou ile sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaşma sağladı.

Uzun yıllar Süper Lig'de forma giyen Kulusic, MKE Ankaragücü ile anlaşma sağladığı için çok mutlu olduğunu belirterek, "Ankara'yı ve Ankaragücü'nü yakından tanıyan biri olarak bu forma altında elimden gelen mücadeleyi sergileyeceğimin sözünü veriyorum." ifadesini kullandı.

Türkiye'de yeni bir sayfa açtığını belirten Yeni Zellanda'lı hücum oyuncusu Tyler Boyd, "Artık benim için yeni bir ülke, yeni bir şehir ve yeni bir takım ile başarı elde etme zamanı geldi. Hedefim performansımı en üst seviyeye çıkararak Ankaragücü'ne katkı sağlamak" şeklinde konuştu.

Ankaragücü'nün yeni transferi Kitsiou, Türkiye ve Yunanistan'ın iki dost ülke olduğunu ve dost bir ülkeye geldiği için mutlu olduğunu belirterek, "Paok taraftarı gibi  Ankaragücü taraftarının da çok ateşli olduğunu biliyorum. Bir futbolcu için en büyük itici güç her zaman taraftarıdır. Bu taraftara ve bu şehre umarım heyecan getiririm" ifadelerini kullandı.









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