Guimaraes'den

Türkiye'de yeni bir sayfa açtığını belirten Yeni Zellanda'lı hücum oyuncusu Tyler Boyd, "Artık benim için yeni bir ülke, yeni bir şehir ve yeni bir takım ile başarı elde etme zamanı geldi. Hedefim performansımı en üst seviyeye çıkararak Ankaragücü'ne katkı sağlamak" şeklinde konuştu.

Spor Toto Süper Lig takımlarından MKE Ankaragücü, Hırvat stoper Ante Kulusic ile 1.5 yıllık anlaşırken VictoriaYeni Zellandalı kanat oyuncusu Tyler Boyd ile de sezon sonuna kadar kiralık anlaşmasına vardı. Ankaragücü son olarak da Yunanistan'ın Paok kulübünden Stelios Kitsiou ile sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaşma sağladı.Uzun yıllar Süper Lig'de forma giyen Kulusic, MKE Ankaragücü ile anlaşma sağladığı için çok mutlu olduğunu belirterek, "Ankara'yı ve Ankaragücü'nü yakından tanıyan biri olarak bu forma altında elimden gelen mücadeleyi sergileyeceğimin sözünü veriyorum." ifadesini kullandı.Ankaragücü'nün yeni transferi Kitsiou, Türkiye ve Yunanistan'ın iki dost ülke olduğunu ve dost bir ülkeye geldiği için mutlu olduğunu belirterek, "Paok taraftarı gibi Ankaragücü taraftarının da çok ateşli olduğunu biliyorum. Bir futbolcu için en büyük itici güç her zaman taraftarıdır. Bu taraftara ve bu şehre umarım heyecan getiririm" ifadelerini kullandı.