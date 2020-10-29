MKE Ankaragücü'nde Kovid-19 vaka sayısı artıyor

MKE Ankaragücü Kulübünde bir personelin daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.
Başkent kulübünden yapılan açıklamada, "Rutin testlere devam edilen kulübümüzde, teknik heyet, futbolcu ve personelimize Kovid-19 testi yapıldı. Testler sonucunda 1 personelimizde daha pozitif vakaya rastlanmıştır. Personelimizin karantina süreci derhal başlatılmıştır. Personelimize 'geçmiş olsun' dileklerimizi iletiyoruz." denildi.
Başkent kulübünden yapılan açıklamada, "Rutin testlere devam edilen kulübümüzde, teknik heyet, futbolcu ve personelimize Kovid-19 testi yapıldı. Testler sonucunda 1 personelimizde daha pozitif vakaya rastlanmıştır. Personelimizin karantina süreci derhal başlatılmıştır. Personelimize 'geçmiş olsun' dileklerimizi iletiyoruz." denildi.