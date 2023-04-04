MKE Ankaragücü yönetimi kadın güreşçileri kabul etti

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, bu yıl düzenlenen turnuvalarda dereceler elde eden kulübün kadın güreşçilerini kabul etti.



Beştepe Tesisleri'nde başkan Faruk Koca'nın makamında gerçekleştirilen ziyarette, 23 yaş altında şampiyonluk, 20 yaş altında ikincilik, büyükler ve 17 yaş altında üçüncülükler elde eden sarı-lacivertli kadın güreş takımlarının teknik kadrosu, sporcuları ile kulübün amatör branşlar genel koordinatörü Mehmet Genç yer aldı.



Kadın güreşçileri Türkiye şampiyonalarında aldıkları madalyalardan dolayı tebrik eden Faruk Koca, törenin sonunda sporculara hediye takdim etti.





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