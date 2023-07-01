MKE Ankaragücü, Türkiye E-Spor Futbol Ligi'nde şampiyon oldu.



Kulüpten yapılan açıklamada, MKE Ankaragücü E-Spor Takımı'nın, bu sezon gösterdiği performansla dünya çapında rekorları altüst etmeye devam ettiği belirtildi.



Sezonun son kupası Türkiye E-Spor Futbol Ligi'nde 38 maçta sadece bir kez yenilerek 103 puan toplayan Ankara temsilcisinin kırılması güç bir rekorla şampiyon olduğunun vurgulandığı açıklamada, sezonun 5 kupayla kapatıldığı kaydedildi.



Yaklaşık 8 bin ekibin bulunduğu FIFA Pro Club dünya takımlar sıralamasında birinci sıraya yükselen MKE Ankaragücü'nün gelecek sezon Türkiye'yi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edeceğinin belirtildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



"Daha önce hiçbir Türk takımının kazanamadığı Avrupa'nın en zorlu ve prestijli ligi olan 'E-Sports Premier'i kazanan Ankaragücü, Avrupa'nın en iyi 256 takımının katıldığı 'E-Sports Cup Turnuvası'nı da kazanarak dünyada bu iki kupayı kazanan ilk ve tek takım olarak adını yazdırdı. Temsilcimiz, sezona Türkiye E-Spor Futbol Ligi Lansman kupasıyla başlayıp hemen ardından Türkiye E-Spor Federasyonunun düzenlediği Türkiye Kupası'nın da sahibi olmuştu."





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