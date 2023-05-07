MKE Ankaragücü, Trabzon deplasmanında

MKE Ankaragücü, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında 8 Mayıs Pazartesi günü deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak.
Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmayı hakem Erkan Özdamar yönetecek.
MKE Ankaragücü, ligde 35 puanla 13. sırada yer alırken, Trabzonspor ise 45 puanla 8. sırada bulunuyor.
Sezonun ilk yarısında Ankara'da oynanan karşılaşma, 1-1 bitmişti.
Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmayı hakem Erkan Özdamar yönetecek.
MKE Ankaragücü, ligde 35 puanla 13. sırada yer alırken, Trabzonspor ise 45 puanla 8. sırada bulunuyor.
Sezonun ilk yarısında Ankara'da oynanan karşılaşma, 1-1 bitmişti.
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