MKE Ankaragücü, Teknik Sorumlu Ümit Turmuş ile yollarını ayırdı

MKE Ankaragücü, Gençlik Geliştirme Programı Teknik Sorumlusu Turmuş ile yolları ayırdığını açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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MKE Ankaragücü, Teknik Sorumlu Ümit Turmuş ile yollarını ayırdı
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14 Temmuz 2023 15:43
Trendyol Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, Gençlik Geliştirme Programı Teknik Sorumlusu Ümit Turmuş ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını duyurdu.

Başkent ekibinden yapılan açıklamada, "Kulübümüz ile Gençlik Geliştirme Programı Teknik Sorumlumuz Ümit Turmuş arasındaki sözleşmenin karşılıklı anlaşılarak sona erdirilmesi konusunda mutabakata varılmıştır. Ümit Turmuş'a emekleri için teşekkür ediyor ve kariyerinin geri kalanında başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

 

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