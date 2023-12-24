MKE Ankaragücü tarihinde ilki gerçekleştirecek

MKE Ankaragücü, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında 25 Aralık Pazartesi (yarın) deplasmanda Siltaş Yapı Pendikspor ile karşılaşacak.
Pendik Stadı'nda saat 20.00'da başlayacak maçı hakem Ümit Öztürk yönetecek.
Ligde son 4 maçta mağlubiyet almayan Emre Belözoğlu yönetimindeki MKE Ankaragücü'nün 19 puanı bulunuyor.
Ivo Viera'nın çalıştırdığı Pendikspor ise ligde son 4 maçını kaybetti. İstanbul ekibi 13 puanla 19. sırada yer alıyor.
İki takım Süper Lig'de tarihlerinde ilk kez karşı karşıya gelecek.
Pendik Stadı'nda saat 20.00'da başlayacak maçı hakem Ümit Öztürk yönetecek.
Ligde son 4 maçta mağlubiyet almayan Emre Belözoğlu yönetimindeki MKE Ankaragücü'nün 19 puanı bulunuyor.
Ivo Viera'nın çalıştırdığı Pendikspor ise ligde son 4 maçını kaybetti. İstanbul ekibi 13 puanla 19. sırada yer alıyor.
İki takım Süper Lig'de tarihlerinde ilk kez karşı karşıya gelecek.
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