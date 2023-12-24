MKE Ankaragücü tarihinde ilki gerçekleştirecek

MKE Ankaragücü, Trendyol Süper Lig'de Pendikspor'a konuk olacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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MKE Ankaragücü tarihinde ilki gerçekleştirecek
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24 Aralık 2023 13:36
MKE Ankaragücü, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında 25 Aralık Pazartesi (yarın) deplasmanda Siltaş Yapı Pendikspor ile karşılaşacak.

Pendik Stadı'nda saat 20.00'da başlayacak maçı hakem Ümit Öztürk yönetecek.

Ligde son 4 maçta mağlubiyet almayan Emre Belözoğlu yönetimindeki MKE Ankaragücü'nün 19 puanı bulunuyor.

Ivo Viera'nın çalıştırdığı Pendikspor ise ligde son 4 maçını kaybetti. İstanbul ekibi 13 puanla 19. sırada yer alıyor.

İki takım Süper Lig'de tarihlerinde ilk kez karşı karşıya gelecek.

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