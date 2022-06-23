MKE Ankaragücü sezonu açıyor

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, yeni sezon öncesi 25 Haziran Cumartesi günü toplanacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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MKE Ankaragücü sezonu açıyor
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23 Haziran 2022 17:05
Süper Lig'in yeni temsilcisi MKE Ankaragücü, sezon hazırlıklarına 25 Haziran Cumartesi günü başlayacak.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Mustafa Dalcı yönetimindeki sarı-lacivertli futbolcular 25 Haziran Cumartesi günü Beştepe Tesisleri'nde toplanacak.

İlk kamp çalışmasını Bolu'da yapacak MKE Ankaragücü, bu şehre 28 Haziran Salı günü hareket edecek.

Bolu'da 7 Temmuz'a kadar çalışacak sarı-lacivertliler, Ankara'ya dönecek. Bayram sonrası ikinci kamp çalışmaları ise Kayseri'de gerçekleştirilecek.



 
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