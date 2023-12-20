MKE Ankaragücü'nün ligde rakibi Hatayspor

MKE Ankaragücü, Süper Lig'de sahasında Atakaş Hatayspor'u konuk edecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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MKE Ankaragücü'nün ligde rakibi Hatayspor
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20 Aralık 2023 14:14
MKE Ankaragücü, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında 21 Aralık Perşembe Günü (yarın) sahasında Atakaş Hatayspor'u ağırlayacak.

Eryaman Stadı'nda saat 20.00'de oynanacak mücadeleyi hakem Abdulkadir Bitiken yönetecek.

Başkent temsilcisi, ligin son haftasında sahasında Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kalırken, Atakaş Hatayspor ise deplasmanda RAMS Başakşehir'e 1-0 mağlup oldu. 18 puanlı iki takımın karşılaşmasında kazanan ekip, avantaj sağlayacak.

Mücadele, MKE Ankaragücü'nün cezası nedeniyle seyircisiz oynanacak.

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