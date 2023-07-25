MKE Ankaragücü'nün hazırlık maçları programı belli oldu

Trendyol Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nün hazırlık maçları programı duyuruldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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MKE Ankaragücü'nün hazırlık maçları programı belli oldu
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25 Temmuz 2023 14:56
Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nün hazırlık maçları programı belli oldu.

 İlk etap kamp çalışmalarını Bolu'da yapan ve sezon açılana kadar Ankara'da Beştepe Tesisleri'nde hazırlıklarını sürdürecek sarı-lacivertliler, üç özel maç yapacak.

MKE Ankaragücü, 27 Temmuz Perşembe günü Bolu'da Pendikspor'la, 31 Temmuz Pazartesi günü Düzce'de VavaCars Fatih Karagümrük'le, 5 Ağustos Cumartesi günü ise Ankara'da Beştepe Tesisleri'nde Tümosan Konyaspor'la karşılaşacak.

Sarı-lacivertliler, Bolu ve Düzce'deki hazırlık maçlarına günü birlik gidip Ankara'ya dönecek.

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