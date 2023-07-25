Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nün hazırlık maçları programı belli oldu.



İlk etap kamp çalışmalarını Bolu'da yapan ve sezon açılana kadar Ankara'da Beştepe Tesisleri'nde hazırlıklarını sürdürecek sarı-lacivertliler, üç özel maç yapacak.



MKE Ankaragücü, 27 Temmuz Perşembe günü Bolu'da Pendikspor'la, 31 Temmuz Pazartesi günü Düzce'de VavaCars Fatih Karagümrük'le, 5 Ağustos Cumartesi günü ise Ankara'da Beştepe Tesisleri'nde Tümosan Konyaspor'la karşılaşacak.



Sarı-lacivertliler, Bolu ve Düzce'deki hazırlık maçlarına günü birlik gidip Ankara'ya dönecek.



