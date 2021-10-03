MKE Ankaragücü'nün 'Derdiyok'

Ankaragücü, formda golcüsü Eren Derdiyok'un yine fileleri sarstığı maçta Erzurum'u 2-1 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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MKE Ankaragücü'nün 'Derdiyok'
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03 Ekim 2021 21:44
TFF 1. Lig'in 8. haftasında MKE Ankaragücü ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşı karşıya geldi. Ankara Eryaman Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi 2-1'lik skorla Ankaragücü kazandı.

Ankaragücü'ne galibiyeti getiren golleri 35. dakikada Eren Derdiyok ve 79. dakikada Owusu Kwabena attı. Erzurumspor'un tek golü ise 90+4. dakikada Arturas Novikovas'tan geldi.

Ankaragücü'nde Erdem Özgenç, 12. dakikada penaltı vuruşundan faydalanamadı.

Bu sonucun ardından Ankaragücü, puanını 18'e yükseltti ve haftayı 2. sırada kapattı. Erzurum ise 15 puanda kaldı ve 5. sıraya indi.

MKE Ankaragücü, milli ara sonrası Bandırmaspor'a konuk olacak. Erzurum ise Altınordu'yu ağırlayacak.


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