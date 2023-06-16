MKE Ankaragücü'nün 2023-2024 sezonu kombine kartlarının fiyatı belli oldu

MKE Ankaragücü, gelecek sezonun kombine ücretlerini açıkladı.



Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, eski kart sahipleri için ön satışın 5-6 Temmuz, genel satışın ise 7 Temmuz'da başlayacağı belirtildi.



Eryaman Stadı'nda oynanacak iç saha maçları için geçerli en düşük kombine bilet fiyatının 2 bin 500 lira, en fazla da 50 bin lira olarak belirlendiği aktarıldı.



Sarı-lacivertlilerin yeni sezon için satışa sunacağı kombine kartların tribünlere göre fiyatları şöyle:



Kuzey ve Güney Tribünü: 2 bin 500 TL



Doğu Tribün: 4 bin TL



Batı Tribün: 5 bin TL



VIP: 50 bin TL





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