MKE Ankaragücü'ne yeni sponsor

MKE Ankaragücü Kulübü'ne scooter markası Hop, sezon sonuna kadar sponsor oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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MKE Ankaragücü'ne yeni sponsor
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07 Nisan 2022 17:10
Scooter markası Hop MKE Ankaragücü'ne sezon sonuna kadar sponsor olduğu duyuruldu.

Beştepe Tesisleri'nde düzenlenen imza törenine MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, yöneticiler ve HOP Üst Düzey Yöneticisi (CEO) Yiğit Kipman katıldı.

Faruk Koca, sarı-lacivertli futbol takımının maç şortlarının üzerinde Hop isminin yazılacağını belirterek, "Son dönemlerin trende olan scooter ulaşım araçları hem Türkiye'de hem de dünyada yaygın kullanılmaya başladı. Sezon sonuna kadar oynayacağımız 8 maç için anlaşma yaptık, 300 bin lira katkı sağladığı. Sezon boyu olsa 1,5 milyon lira katkı sağlayacaktı. Firmaya teşekkür ediyorum." dedi.

Hop CEO'su Kipman da anlaşmadan dolayı mutluluğunu dile getirerek, "Buradaki sponsorluk sözleşmesi imzamızla yeni marka yüzümüzü de duyuruyoruz. Bir Ankara firması olarak Ankaragücü'yle iş birliği yapmaktan mutluluk duyuyoruz." ifadelerini kullandı. 

 
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