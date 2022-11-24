MKE Ankaragücü'nden Öğretmenler Günü paylaşımı

Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla video paylaştı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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MKE Ankaragücü'nden Öğretmenler Günü paylaşımı
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24 Kasım 2022 00:28
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla video hazırladı.

Kulübün sosyal medya hesabından "Gelecek nesillerimizi özveriyle yetiştiren değerli öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlu olsun" mesajıyla paylaşılan videoda, öğretmenlerin çocuklara kazandırdıkları anlatıldı.

Videonun sonunda YPG/PKK'lı teröristlerce Gaziantep'in Karkamış ilçesine düzenlenen roket-havanlı saldırıda şehit edilen öğretmen Ayşenur Alkan ile şehit öğretmenler Aybüke Yalçın, Necmettin Yılmaz yanı sıra diğer tüm şehit öğretmenlerin fotoğraflarına yer verildi. 

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