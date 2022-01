MKE Ankaragücü'nde şampiyonluk sesleri

Spor Toto 1. Lig'de son 4 maçını kazanarak iyi bir hava yakalayan MKE Ankaragücü, şampiyonluğa odaklandı.



MKE Ankaragücü, ligin 22. haftasında 22 Ocak Cumartesi günü sahasında Altaş Denizlispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını basına açık antrenmanla sürdürdü.



Antrenmanın ilk bölümünde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan teknik direktör Mustafa Dalcı, şampiyonluğu hedeflediklerini, her maçı final olarak gördüklerini belirtti.



Kocaelispor'u 2-1 yendikleri maçı değerlendiren Dalcı, şunları kaydetti:



"Çok zor bir maç olacağını biliyorduk. Onlar için de çok önemli bir maçtı. Oynanması gerektiği gibi oynadık. İlk yarıda tamamen oyunun hakimi bizdik. Belki içeriye 1-0 girmiş olsak, ikinci yarı daha farklı bir senaryo olabilirdi. İkinci yarı işimiz daha çok zorlaştı. Çünkü 1-1'i yakaladıktan sonra tamamen topun arkasına geçen bir rakip vardı. Oyunun hakimi bizdeydi, stratejisi yüksek bir maçtı. Yapılması gereken hamleleri maçtan önce her türlü olasılığa göre düşünmüştük. Zor bir deplasmanda iyi mücadele eden bir rakibe karşı 3 puan almış olmamız bizim için anlamlıydı."



Dalcı, şampiyonluk mücadelesi veren rakiplerinin bu hafta puan kaybettiğine dikkati çekerek, "Rakiplerimizin de kaybetmiş olması bize ciddi avantaj sağladı. Bulunduğumuz konumun farkındayız, şampiyonluğa oynuyoruz. Maç maç gitmek gerekiyor. Yakaladığımız az da olsa bir avantaj, 4 puanlık fark var. En azından bunu koruyabilmek adına ligin sonuna kadar oynanan her maçın final havasında geçeceğini düşünüyoruz. Her maçı nasıl oynanması gerekiyorsa öyle oynayacağımızı söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.



Sezonun zorlu ve heyecanlı geçtiğini söyleyen Dalcı, şöyle devam etti:



"Lig üçe bölündü; şampiyonluğa oynayan takımlar, küme düşme hattından ortalara gitmeye çalışan takımlar ve kümede kalma mücadelesi veren takımlar. Dolayısıyla herkesin bir hedefi gerçekten var. Bu hafta oynayacağımız Denizlispor'un ligde konumu belli. Bir an önce kırmızı hattan çıkmak istiyorlar. Dolayısıyla kendilerine göre hedefleri var. Muhtemelen ona göre strateji belirlemişlerdir. Biz de bulunduğumuz yerde daha büyük avantaj yakalamak istiyoruz. Lig, gerçekten zor. Her maçın kendine göre bir anlamı, önemi var. Ligin sonuna kadar hem yukarıda hem de aşağıda bu heyecanın devam edeceğini düşünüyorum. Oynayacağımız her maç, final maçı. Buna göre hazırlanıyor."



Önlerindeki 5 maçın 4'ünü Ankara'da oynayacaklarına değinen Dalcı, bu avantajı iyi değerlendirmek istediklerini dile getirdi.



Spor Toto 1. Lig'de lider Bereket Sigorta Ümraniyespor ile aynı puana sahip MKE Ankaragücü, averajla ikinci sırada bulunuyor.