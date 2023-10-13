MKE Ankaragücü'nde 100. yıl kutlaması!

MKE Ankaragücü, Ankara'nın başkent oluşunun 100. yılını kutladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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MKE Ankaragücü'nde 100. yıl kutlaması!
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13 Ekim 2023 14:08
MKE Ankaragücü Kulübü, Ankara'nın başkent oluşunun 100. yıl dönümünü kutladı.

Sarı-lacivertli kulüp, sosyal medyasından "Milli mücadelemizin kalbi, Cumhuriyet'imizin merkezi Ankara'mızın başkent oluşunun 100. yılı kutlu olsun!" mesajıyla bir kutlama videosu yayımladı.

Ankara'nın tanıtımının yapıldığı videoda, Ankara'nın başkent oluş süreciyle ilgili de bilgiler verildi.

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