MKE Ankaragücü, mali disiplini sağlayarak Süper Lig'i hedefliyor

MKE Ankaragücü Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi ve Basın Sözcüsü Gökalp Üstün, mali disiplinden vazgeçmeyerek Süper Lig hedefi için yollarına devam ettiklerini söyledi.



Üstün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TFF 1. Lig'e iyi bir başlangıç yapan, yoluna namağlup devam eden ve 15 puanla 2. sırada bulunan sarı-lacivertli takımın gidişatından memnun olduklarını belirtti.



Haziran ayında yapılan genel kurulda Faruk Koca'nın başkanlığa seçildiğini hatırlatan Üstün, "En başından beri "Şampiyon olacağız" gibi bir hedef koymadık. Bizim için öncelik mali düzeni ve disiplini oluşturmak. Mali disiplini de sağlayarak iyi transferler yaptık ve iyi de gidiyoruz. TFF 1. Lig'in şampiyonluk hedefindeki en önemli takımıyız." dedi.



Geçmişten gelen borçlar yüzünden ciddi problemlerle karşı karşıya kaldıklarını dile getiren Üstün, şöyle konuştu:



"Faruk Başkan zaten genel kurul sürecinde mali tablodan bahsetti. Yönetime girecek kişiler senaryoyu bilsin istedi. Borç hala geçmişten gelen dosyalardan dolayı. Transfer yasağına neden olacak borçlar vardı. Görevimizin ilk 1 ayında 60 milyon liralık kaynak gerekiyordu. Faruk Koca ve yönetimi sözünde durdu, kısa sürede bu kaynağı buldu ve Süper Lig hedefi için de kaliteli kadro kurdu. Tabii taraftarın yollarımızı ayırdığımız bazı oyuncular için bize tepkisi de oldu ama ciddi bir maliyet düşüklüğü yaşadık. Süper Lig kalitesinde oyuncular da aldık. Eren gibi, Aatıf Chahechouhe gibi."



Taraftara aşılarını olup tribüne gelme çağrısında bulunan Gökalp Üstün, "Biz Süper Lig'e çıkmanın ortalamasını 2,1 olarak hesapladık. Şu anda bu ortalamanın üstünde gidiyoruz. Taraftarın bize desteği çok önemli. 10 bini rahatlıkla buluyor olmamız lazım maçlarımızda. Tabii taraftarlarımıza aşı çağrısında da bulunuyoruz. Aşılarını olsunlar ve tribünlere gelsinler. Erzurumspor maçında 5 bin taraftarı geçmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



- "Bizden yüksek bütçeli rakiplerimizi de yendik"



Gökalp Üstün, ligin ilk 7 haftasında sergiledikleri performansın da takdir edilmesi gerektiğini anlatarak, "Bu ligde 15 milyon avronun üzerinde değerleri olan kulüpler var. Biz bu değerlerin çok altında bir takım kurduk. 10 milyon avronun altında bir takımımız var. Bizden yüksek bütçeli rakiplerimizi de yendik. En son bizden yüksek bütçeli Bursaspor'u 4-0 yendik deplasmanda. Mustafa Dalcı hocamıza güveniyoruz. Ligin en az gol yiyen ve en çok gol atan ikinci takımıyız. Gerçekten takımımıza güveniyoruz." diye konuştu.



Başarılı olmak için yönetim olarak ellerinden geleni yaptıklarını da vurgulayan sarı-lacivertli kulübün basın sözcüsü, "Kadromuzda bir psikolog var. Prim düzeni de açıkladık. Bir maçlık değil, totalde örneğin 5 maçlık gibi. 5 maçta şu puan gelirse, prim sistemi devreye giriyor. Böylece motivasyonumuz bu şekilde artıyor. Tek maç üzerinde gidilmesi motivasyon bozuyor diye düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.



Ligde hafta sonu oynayacakları Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçına da değinen Üstün, futbolseverlerin, Süper Lig hedefi olan iki takımın sahadaki mücadelesini izleyeceğini sözlerine ekledi.







