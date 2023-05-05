MKE Ankaragücü Kulübü, PFDK'ye sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, MKE Ankaragücü Kulübünün, Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk edildiğini açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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MKE Ankaragücü Kulübü, PFDK'ye sevk edildi
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05 Mayıs 2023 16:43
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, MKE Ankaragücü Kulübünün, Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk edildiğini duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Başkent temsilcisi, Ziraat Türkiye Kupası'nda Medipol Başakşehir ile deplasmanda oynanan maçta taraftarlarının çirkin ve kötü tezahüratı nedeniyle disipline sevk edildi.

Öte yandan, Medipol Başakşehir Antrenörü Selçuk Şahin de aynı müsabakada sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle tedbirli olarak PFDK'ye gönderildi.

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