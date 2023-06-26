MKE Ankaragücü, iki futbolcusu ile yeniden anlaştı!

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, Uros Radakovic ve Stelios Kitsiou ile yeniden anlaşma sağlandığını açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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MKE Ankaragücü, iki futbolcusu ile yeniden anlaştı!
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26 Haziran 2023 19:11
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nde, Radakonovic ve Kitsiou ile yeniden anlaştı.

 Ankara temsilcisinden yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol A Takımımızda forma giyen Uros Radakovic ve Stelios Kitsiou, 2023-2024 sezonunda da formamızı giymeye devam edecekler. Takımımıza katıldıkları günden bu yana sahadaki mücadeleleri ve enerjileriyle ön plana çıkan futbolcularımıza, MKE Ankaragücü forması altında başarılı bir kariyer diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

 



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