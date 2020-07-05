MKE Ankaragücü, Göztepe maçı hazırlıklarına başladı

MKE Ankaragücü, Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
MKE Ankaragücü, Göztepe maçı hazırlıklarına başladı
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05 Temmuz 2020 14:17
MKE Ankaragücü, Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Beştepe Tesisleri'nde teknik direktör İbrahim Üzülmez yönetiminde yapılan antrenmanda futbolcular yenilenme çalışması gerçekleştirdi.

MKE Ankaragücü'nde hafif sakatlığı bulunan Oscar Scarione takımdan ayrı çalışırken, Göztepe maçı öncesi cezalı futbolcu bulunmuyor.

Başkent ekibi, Göztepe maçının hazırlıklarına Beştepe Tesisleri'nde yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Göztepe - MKE Ankaragücü karşılaşması İzmir Gürsel Aksel Stadı'nda 8 Temmuz Çarşamba günü saat 21.00'de oynanacak.

 


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