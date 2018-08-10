Galatasaray ile MKE Ankaragücü 95. randevuda

Son şampiyon Galatasaray ile 6 sezon sonra Süper Lig'e dönen MKE Ankaragücü, Spor Toto Süper Lig 2018-2019 sezonunun açılış maçında Ankara'da karşı karşıya gelecek.



İki takım Süper Lig'de 95. kez birbirlerine rakip olacak. Geride kalan maçlarda Galatasaray 'ın galibiyet sayısında 59-17 gibi büyük bir üstünlüğü göze çarpıyor. Taraflar 18 maçta ise eşitliği bozamadı.



Galatasaray 'ın ligde attığı 193 gole, başkentin sarı-lacivertli ekibi 81 golle karşılık verebildi.



Taraflar Süper Lig'de en son, başkent temsilcisinin küme düştüğü 2011-2012 sezonunda karşılaştı. Galatasaray , rakibini Ankara'da 3-0, İstanbul'da da 4-0'lık skorlarla mağlup etti.



- Ankara'daki maçlar



Galatasaray ile MKE Ankaragücü, lig tarihinde Ankara'da 47 kez karşılaştı.



Sarı-kırmızılılar, genel toplamdaki üstünlüğünü deplasmanda da göstererek, rakibine galibiyet sayısında 23-13 üstünlük kurdu.



İki ekip Ankara'daki 11 maçta ise eşitliği bozamazken, Galatasaray 75, MKE Ankaragücü 48 gol attı.



Taraflar Ankara'da en son 2 Ekim 2011'de karşılaştı, Galatasaray sahadan 3-0 galip ayrıldı.



- En farklı skorlu galibiyetler



Galatasaray , MKE Ankaragücü karşısında lig tarihindeki en farklı galibiyetini, 1992-1993 sezonunun son haftasında, Ankara'da 8-0'lık skorla elde etti. Sarı-kırmızılı ekip, bu sezonu Beşiktaş'ın önünde averajla şampiyon tamamladı.



MKE Ankaragücü ise Galatasaray karşısında ligde en farklı galibiyetini, 2009-2010 sezonunun ilk yarısında Ankara'da yapılan maçta 3-0'lık skorla aldı.





Son şampiyon, Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonunun açılış maçında deplasmanda MKEile karşılaşacak.Osmanlı Stadı'nda oynanacak maç saat 21.45'te başlayacak. Mücadeleyi Ümit Öztürk yönetecek. Karşılaşma beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.HopfErdemKoneYalçınPintoFatyArifThievyEl KabirMokhtarİlhanMusleraLinnesMaiconSerdarCaroleDonkFernandoFeghouliBelhandaRodriguesGomisSarı-kırmızılı ekipte Akhisarspor ile yapılan TFF Süper Kupa maçında sakatlanan Yuto Nagatomo, MKE Ankaragücü karşısında sahada yer alamayacak.Hazırlık döneminde takımdan ayrı kalan Tolga Ciğerci ve Tarık Çamdal da başkent deplasmanında forma giyemeyecek.Galatasaray'da yeni transferler Henry Onyekuru ile Muğdat Çelik, teknik direktör Fatih Terim'in görev vermesi durumunda sarı-kırmızılı formayla ilk resmi maçlarına çıkacak.