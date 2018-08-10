MKE Ankaragücü Galatasaray maçı bugün saat kaçta hangi kanalda?

MKE Ankaragücü-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak sorularının yanıtını arayanlar bu habere dikkat. MKE Ankaragücü-Galatasaray maçının tarihi, saati, kanalı belli oldu. İşte detaylar...

10 Ağustos 2018 02:18
MKE Ankaragücü Galatasaray maçı bugün saat kaçta hangi kanalda?
MKE Ankaragücü-Galatasaray maçı hangi kanalda, hangi gün ve hangi saatte sorularının yanıtı netleşti. Süper Ligi'nin ilk haftasında MKE Ankaragücü-Galatasaray karşı karşıya gelecek.

ANKARAGÜCÜ-GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA? | Süper Lig'de heyecan sürüyor. Ligin ilk haftasında oynanacak MKE Ankaragücü-Galatasaray maçı naklen yayınlanacak.

10 Ağustos Cuma günü saat 21.45'te oynanacak maç, beIN Sports 1 ekranında canlı olarak yayınlanacak.

Gençlerbirliği-Galatasaray maçı 10 Ağustos Cuma günü saat 21.45'ten itibaren beIN Sports 1 ekranlarında naklen futbolseverler ile buluşacak.

ANKARAGÜCÜ-GALATASARAY MAÇI CANLI BURADA, TIKLAYIN...


 MUHTEMEL 11'LER
Ankaragücü

Hopf
Erdem
Kone
Yalçın
Pinto
Faty
Arif
Thievy
El Kabir
Mokhtar
İlhan

Galatasaray

Muslera
Linnes
Maicon
Serdar
Carole
Donk
Fernando
Feghouli
Belhanda
Rodrigues
Gomis

Galatasaray ile MKE Ankaragücü 95. randevuda
Son şampiyon Galatasaray ile 6 sezon sonra Süper Lig'e dönen MKE Ankaragücü, Spor Toto Süper Lig 2018-2019 sezonunun açılış maçında Ankara'da karşı karşıya gelecek.

İki takım Süper Lig'de 95. kez birbirlerine rakip olacak. Geride kalan maçlarda Galatasaray'ın galibiyet sayısında 59-17 gibi büyük bir üstünlüğü göze çarpıyor. Taraflar 18 maçta ise eşitliği bozamadı.

Galatasaray'ın ligde attığı 193 gole, başkentin sarı-lacivertli ekibi 81 golle karşılık verebildi.

Taraflar Süper Lig'de en son, başkent temsilcisinin küme düştüğü 2011-2012 sezonunda karşılaştı. Galatasaray, rakibini Ankara'da 3-0, İstanbul'da da 4-0'lık skorlarla mağlup etti.

- Ankara'daki maçlar

Galatasaray ile MKE Ankaragücü, lig tarihinde Ankara'da 47 kez karşılaştı.

Sarı-kırmızılılar, genel toplamdaki üstünlüğünü deplasmanda da göstererek, rakibine galibiyet sayısında 23-13 üstünlük kurdu.

İki ekip Ankara'daki 11 maçta ise eşitliği bozamazken, Galatasaray 75, MKE Ankaragücü 48 gol attı.

Taraflar Ankara'da en son 2 Ekim 2011'de karşılaştı, Galatasaray sahadan 3-0 galip ayrıldı.

- En farklı skorlu galibiyetler

Galatasaray, MKE Ankaragücü karşısında lig tarihindeki en farklı galibiyetini, 1992-1993 sezonunun son haftasında, Ankara'da 8-0'lık skorla elde etti. Sarı-kırmızılı ekip, bu sezonu Beşiktaş'ın önünde averajla şampiyon tamamladı.

MKE Ankaragücü ise Galatasaray karşısında ligde en farklı galibiyetini, 2009-2010 sezonunun ilk yarısında Ankara'da yapılan maçta 3-0'lık skorla aldı.

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