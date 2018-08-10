MKE Ankaragücü Galatasaray maçı bugün saat kaçta hangi kanalda?





MUHTEMEL 11'LER

Ankaragücü



Hopf

Erdem

Kone

Yalçın

Pinto

Faty

Arif

Thievy

El Kabir

Mokhtar

İlhan



Galatasaray



Muslera

Linnes

Maicon

Serdar

Carole

Donk

Fernando

Feghouli

Belhanda

Rodrigues

Gomis



Galatasaray ile MKE Ankaragücü 95. randevuda HopfErdemKoneYalçınPintoFatyArifThievyEl KabirMokhtarİlhanMusleraLinnesMaiconSerdarCaroleDonkFernandoFeghouliBelhandaRodriguesGomis

Son şampiyon Galatasaray ile 6 sezon sonra Süper Lig'e dönen MKE Ankaragücü, Spor Toto Süper Lig 2018-2019 sezonunun açılış maçında Ankara'da karşı karşıya gelecek.



İki takım Süper Lig'de 95. kez birbirlerine rakip olacak. Geride kalan maçlarda Galatasaray 'ın galibiyet sayısında 59-17 gibi büyük bir üstünlüğü göze çarpıyor. Taraflar 18 maçta ise eşitliği bozamadı.



Galatasaray 'ın ligde attığı 193 gole, başkentin sarı-lacivertli ekibi 81 golle karşılık verebildi.



Taraflar Süper Lig'de en son, başkent temsilcisinin küme düştüğü 2011-2012 sezonunda karşılaştı. Galatasaray , rakibini Ankara'da 3-0, İstanbul'da da 4-0'lık skorlarla mağlup etti.



- Ankara'daki maçlar



Galatasaray ile MKE Ankaragücü, lig tarihinde Ankara'da 47 kez karşılaştı.



Sarı-kırmızılılar, genel toplamdaki üstünlüğünü deplasmanda da göstererek, rakibine galibiyet sayısında 23-13 üstünlük kurdu.



İki ekip Ankara'daki 11 maçta ise eşitliği bozamazken, Galatasaray 75, MKE Ankaragücü 48 gol attı.



Taraflar Ankara'da en son 2 Ekim 2011'de karşılaştı, Galatasaray sahadan 3-0 galip ayrıldı.



- En farklı skorlu galibiyetler



Galatasaray , MKE Ankaragücü karşısında lig tarihindeki en farklı galibiyetini, 1992-1993 sezonunun son haftasında, Ankara'da 8-0'lık skorla elde etti. Sarı-kırmızılı ekip, bu sezonu Beşiktaş'ın önünde averajla şampiyon tamamladı.



MKE Ankaragücü ise Galatasaray karşısında ligde en farklı galibiyetini, 2009-2010 sezonunun ilk yarısında Ankara'da yapılan maçta 3-0'lık skorla aldı.





MKE Ankaragücü-Galatasaray maçı hangi kanalda, hangi gün ve hangi saatte sorularının yanıtı netleşti. Süper Ligi'nin ilk haftasında MKE Ankaragücü-Galatasaray karşı karşıya gelecek.Süper Lig'de heyecan sürüyor. Ligin ilk haftasında oynanacak MKE Ankaragücü-Galatasaray maçı naklen yayınlanacak.10 Ağustos Cuma günü saat 21.45'te oynanacak maç, beIN Sports 1 ekranında canlı olarak yayınlanacak.Gençlerbirliği-Galatasaray maçı 10 Ağustos Cuma günü saat 21.45'ten itibaren beIN Sports 1 ekranlarında naklen futbolseverler ile buluşacak.