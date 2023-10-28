MKE Ankaragücü evinde Samsunspor'u konuk ediyor

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında MKE Ankaragücü, Cumhuriyet'in 100. yılının kutlanacağı 29 Ekim Pazar Günü (yarın) Yılport Samsunspor'u konuk edecek.



Başkent Ankara'da Eryaman Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı Cihan Aydın yönetecek.



19 Mayıs 1919'da Samsun'da Kurtuluş Savaşı'nı başlatan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, 29 Ekim 1923'te de Cumhuriyet'i başkent Ankara'da ilan etti. Milli mücadelenin en önemli iki şehri olan Ankara ve Samsun'un futbol takımları, Cumhuriyet'in 100. yılının kutlanacağı gün birlikte sahaya çıkacak.



Teknik direktör Emre Belözoğlu'yla 2 maçta birer galibiyet ve yenilgi alan MKE Ankaragücü, geride kalan 9 haftada 9 puan alabildi.



Ligde galibiyeti olmayan tek takım konumunda bulunan Yılport Samsunspor ise yeni teknik direktörü Markus Gisdol yönetiminde geçen hafta RAMS Başakşehir'le 0-0 berabere kaldı. Ligde 8 maça çıkan ve sadece 2 puanı bulunan Samsun ekibi, son sırada yer alıyor.



