MKE Ankaragücü, Erzurumspor'u konuk edecek

MKE Ankaragücü, Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun ilk haftasında sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşı karşıya gelecek.

Haber; AA
MKE Ankaragücü, Erzurumspor'u konuk edecek
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12 Eylül 2020 15:21
MKE Ankaragücü, Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun ilk haftasında 13 Eylül günü sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşı karşıya gelecek. 

Eryaman Stadyumu'nda saat 17.00'de başlayacak MKE Ankaragücü-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçını, hakem Burak Şeker yönetecek.

MKE Ankaragücü, hafta başından itibaren Beştepe Tesisleri'nde yaptığı antrenmanlarla hazırlıklarını tamamlarken, yeni transferlerden 5-6 futbolcunun da yarın sahada olması bekleniyor. 



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