MKE Ankaragücü'den birlik çağrısı!

Spor Toto Süper Lig ekibi MKE Ankaragücü, görevinden istifa eden teknik direktör Ömer Erdoğan'a veda etti. Basın toplantısında konuşan Mustafa Koca, Kahramanmaraş'ta gelen depremden dolayı üzgün olduklarını belirtti.



Beştepe Tesisleri'nde MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca ve Ömer Erdoğan, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.



Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen depremden dolayı acının büyük olduğunu söyleyen Faruk Koca, şunları kaydetti:



"Maalesef deprem haberiyle uyandık. Hasarın ve can kaybının çok büyük olduğunu öğrendik. Bu felaketi dayanışmayla birlik olarak aşmamız gerekiyor. Bugün aslında hocamızla beraber yaşanan süreci uzun uzadıya açıklayıp bilgi vermek istedik. Ama bu felaketten dolayı bu meseleleri konuşma günü değil. Acımız azaldıktan, yaralarımızı sardıktan sonra tüm kafalardaki soru işaretlerine açıklık getirecek bir basın toplantısı yapacağız. Hayat devam ediyor, sadece bugün bu fotoğrafı vermek için buradayız. Benim başkanlık dönemimde değer verdiğim şeyler vardır. Bugün ayrılmamıza rağmen insani bir duruş sergilememiz ve basın önünde fotoğrafı vermek gerekiyordu. Bu fotoğrafın anlamı şudur, Ömer Erdoğan hocamız isteğimizle davetimize icabet edip bizimle çalıştı. Karakterine, insanlığına, teknik adamlığına sonuna kadar güvendiğimizi bilmenizi isterim. Başkan olayım olmayayım, futbolun içinde olayım olmayayım, Ömer Erdoğan'la her zaman bir ağabey kardeş ilişkisi içinde olacağımızı, bir telefon kadar yakınında olduğumu belirtmek için buradayım. Emeklerinden dolayı kendisine teşekkür ediyorum. Ona spor hayatında verebilecek her türlü desteği vereceğimi beyan ediyorum."



Faruk Koca, MKE Ankaragücü Kulübünün kapılarının Ömer Erdoğan'a her zaman açık olduğunu vurgulayarak, "Basına yansıyan, sosyal medyaya yansıyan çok şey var. Açık yüreklilikle cevap vermek istiyordum ama acı günde bunları konuşmak doğru değil. Yazılan çizilenlerin çoğu doğru değil. Başka bir neden aramak doğru değil. Hatalarımız tabii ki oluyor ama yazılanların yüzde 99'u doğru değil, iftiradır. Cevabı acımız azalınca vereceğiz." dedi.



Yeni teknik direktörün kim olacağına yönelik gelen sorular üzerine Koca, "Şu anda hiçbir hocayla görüşmedik. Daha hocamız burada. Bunu ahlaki bulmayız. Takım antrenmanlara devam edecek yardımcı antrenörlerle. Sedat Ağçay şu an var. Beşiktaş maçı oynansaydı onunla çıkacaktık. Acele etmek istemiyoruz" cevabını verdi.



Ara dönemde 3 transfer yaptıklarını hatırlatan Faruk Koca, "İki transfer hocamızın istediği isimlerdi. Hocamız forvetle ilgili, daha iyi bir tercih olma ihtimalini sordu. Mevcut oyuncuyla ilgili olumsuz kanaati yok. Ara transfer dönemi çok zor. Tek forvetimiz vardı. Mecburen oraya acil takviye yapmamız gerekiyordu. Bir yerli futbolcuyla ilgili görüşmemiz devam ediyor, Süper Lig'de oynayan. Netleşmediği için bir şey diyemem." diye konuştu.



Ömer Erdoğan: "Geri dönüş yok, kesin ayrıldım"



Ömer Erdoğan da ülkenin yaşadığı acının büyük olduğunu, bu yüzden bu toplantıda çok fazla detay veremeyeceğini anlatarak, şunları söyledi:



"Yönetim de kalmamı istedi ama geri dönüş yok, kesin ayrıldım. Başkanımıza ricada bulundum ve bir karar verildi. Her iki taraf için de hayırlı olmasını dilediğim için bu kararı verdim. Başkanımızla bugün helalleşip ayrılabiliyorsak bu çok büyük bir erdemdir. Taraftarımızdan Allah razı olsun. Sosyal medyadan sürekli üzüntülerini söylediler. Kararımı değiştirmem yönünde mesajlar attılar. Ben de taraftarımızı seviyorum. Onlardan tek istediğim, bu kadar etkili bir topluluğun bundan sonraki süreçte de aynı şekilde yeni hocaya destek olmalarıdır."





