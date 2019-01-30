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MKE Ankaragücü, Ante Kulusic ve Tyler Boyd'u duyurdu

Spor Toto Süper Lig takımlarından MKE Ankaragücü, Hırvat stoper Ante Kulusic ve Tyler Boyd' u transfer ettiğini duyurdu.

Kaynak: AA
MKE Ankaragücü, Ante Kulusic ve Tyler Boyd'u duyurdu
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30 Ocak 2019 15:48
Spor Toto Süper Lig takımlarından MKE Ankaragücü, Hırvat stoper Ante Kulusic ve Yeni Zellandalı kanat oyuncusu Tyler Boyd ile anlaşmaya vardı

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, transfer çalışmalarını sürdüren başkent temsilcisi, Kulusic ile 1,5 yıllık anlaşma sağladı.

Uzun yıllar Süper Lig'de forma giyen Kulusic, MKE Ankaragücü ile anlaşma sağladığı için çok mutlu olduğunu belirterek, "Ankara'yı ve Ankaragücü'nü yakından tanıyan biri olarak bu forma altında elimden gelen mücadeleyi sergileyeceğimin sözünü veriyorum." ifadesini kullandı.







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