MKE Ankaragücü, Antalya'da kampa girdi

Süper Lig'in 31. haftasında oynanan Trabzonspor maçının ardından bir gün izin yapan Ankaragücü, Antalya'da kampa girdi.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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MKE Ankaragücü, Antalya'da kampa girdi
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22 Mart 2021 13:59
Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, Antalya'da kampa girdi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, ligin 31. haftasında deplasmanda Trabzonspor'a 4-1 yenildiği maçın ardından dünü izinli geçiren başkent temsilcisi, hava yoluyla Antalya'ya gitti. 

Konaklayacağı otele yerleşen sarı-lacivertli takım, kamptaki ilk antrenmanını akşam saatlerinde gerçekleştirecek. 

Teknik direktör Hikmet Karaman yönetimindeki kamp, 7 gün sürecek.

Süper Lig'de oynadığı 29 maçta 29 puan toplayan MKE Ankaragücü, 18'inci sırada yer alıyor.



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