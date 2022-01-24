MKE Ankaragücü, Antalya'da kamp yapacak

MKE Ankaragücü, lige verilen arayı Antalya'da kamp yaparak değerlendirecek.
Başkent ekibinden yapılan açıklamada, "Profesyonel futbol A takımımız, lige verilen ara nedeniyle 26 Ocak-2 Şubat tarihleri arasında Antalya'da kamp yapacaktır. Takımımız kampa tam kadro katılacaktır." ifadeleri kullanıldı.
Spor Toto 1. Lig'de şampiyonluğu hedefleyen MKE Ankaragücü, milli aranın ardından başkent derbisinde Gençlerbirliği ile karşılaşacak.
Başkent ekibinden yapılan açıklamada, "Profesyonel futbol A takımımız, lige verilen ara nedeniyle 26 Ocak-2 Şubat tarihleri arasında Antalya'da kamp yapacaktır. Takımımız kampa tam kadro katılacaktır." ifadeleri kullanıldı.
Spor Toto 1. Lig'de şampiyonluğu hedefleyen MKE Ankaragücü, milli aranın ardından başkent derbisinde Gençlerbirliği ile karşılaşacak.