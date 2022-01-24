MKE Ankaragücü, Antalya'da kamp yapacak

MKE Ankaragücü, lige verilen arada Antalya'da kampa girecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
MKE Ankaragücü, Antalya'da kamp yapacak
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
24 Ocak 2022 16:37
MKE Ankaragücü, lige verilen arayı Antalya'da kamp yaparak değerlendirecek.

Başkent ekibinden yapılan açıklamada, "Profesyonel futbol A takımımız, lige verilen ara nedeniyle 26 Ocak-2 Şubat tarihleri arasında Antalya'da kamp yapacaktır. Takımımız kampa tam kadro katılacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Spor Toto 1. Lig'de şampiyonluğu hedefleyen MKE Ankaragücü, milli aranın ardından başkent derbisinde Gençlerbirliği ile karşılaşacak.

SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.