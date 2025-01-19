MKE Ankaragücü, Alper Uludağ ile yollarını ayırdı

MKE Ankaragücü, sol bek oyuncusu Alper Uludağ ile yollarını ayırdı.

Haber; AA, Fotoğraf; X.com
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MKE Ankaragücü, Alper Uludağ ile yollarını ayırdı
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19 Ocak 2025 00:31

Trendyol 1. Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, 34 yaşındaki sol bek Alper Uludağ ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol A Takım futbolcularımızdan Alper Uludağ ile karşılıklı anlaşılarak sözleşmesi fesih edilmiştir. Alper Uludağ'a bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

İşte Ankaragücü'nün o paylaşımı:



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