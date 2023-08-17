MKE Ankaragücü-Adana Demirspor maçının stadı değişti!

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında 21 Ağustos Pazartesi günü oynanacak MKE Ankaragücü-Yukatel Adana Demirspor maçı, İstanbul'a alındı.



Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) açıklamasında, TFF tarafından Eryaman Stadı'nda yapılan denetim sonucunda, saha zemininin sporcu sağlığı açısından müsabaka oynamaya uygun olmadığı belirtildi.



Açıklamada, yapılan denetimlerin ardından müsabakanın Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanmasına karar verildiği kaydedildi.



Başkent kulübü, daha önce yaptığı açıklamada, Yukatel Adana Demirspor karşılaşmasını Çorum Şehir Stadı'nda oynayacaklarını ifade etmişti.



