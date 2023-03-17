Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen ve yatlarda sadece 3 yelkencinin bulunabileceği MIYC Trio Cup Yat Yarışları'nın 1. ayak mücadelesi sona erdi.



Marmaris Uluslararası Yat Kulübünün (MIYC) bu yıl ilk kez düzenlediği MIYC Trio Cup 1. ayak yarışlarına, Türkiye'nin yanı sıra Hollanda ve Rusya'dan 9 yelkenli yat ile 27 sporcu katıldı. Netsel Marina'dan ayrılan yatlar bir süre antrenman turları attı.



Hakem heyetinin rüzgara göre uygun parkur belirlemesinin ardından koy içinde start alan yatlar iki grup halinde koy dışına çıkarak tekrar koy içinde bitişe geldi.



MİYC Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Öznur, gazetecilere, dünyanın birçok noktasında 2 ve 3 kişinin yarışabildiği yarışların yapıldığını, Marmaris'te ise bunun ilk kez düzenlediklerini söyledi.



İkinci ayakta dereceye giren yelkencilere ödülleri yarın verilecek.



Üç ayaktan oluşan kupanın ikinci ayak yarışları 31 Mart'ta gerçekleştirilecek.



Kupanın 1. ayağında sınıflarına göre ilk 3'te yer alan yatlar ve dümencileri şu şekilde:



IRC-0



1- Strekoza (Mikhail Mischenko)



2- Avolare (Dağhan Başpınar)



3- İmagine (Zafer Öznur)



IRC-1



1- Ada Sailor-Adaköy Marina (Alp Doğuoğlu)



2- Stormy (Tunca Çalışkan)



3- M2 (Hasan Cıplak)





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