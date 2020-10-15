Mitrovic: "Türkiye bizi cezalandırdı"

Sırbistan'da Aleksandar Mitrovic, Türkiye maçı sonrasında açıklamada bulundu.

Haber; Sporx.com
Mitrovic: 'Türkiye bizi cezalandırdı'
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15 Ekim 2020 00:06
Sırbistan Milli Takımı'nın golcüsü Aleksandar Mitrovic, 2-2 sonuçlanan Türkiye maçının sonrasında konuştu.

1 puanın da kötü olmadığını kaydeden Mitrovic, "Galip gelmeyi istiyorduk ama Türkiye çok iyi bir takım. Çok iyi oyuncuları olan bir takım. Bazı hatalar yaptık ve bizi cezalandırdılar. Türkiye'den beraberlikle çıktık. 1-2 gol atabilirdik ama güzel maç oldu. İki iyi takımın mücadelesini izlettirdik. 1 puan bizi mutlu etmez ama hiç yoktan iyidir." dedi.


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