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Mitrovic transferinde tek sorun opsiyon!

Fenerbahçe 23 yaşındaki Sırp golcünün kiralık sözleşmesine opsiyon maddesi konmasını istiyor. Newcastle United kulübü "Opsiyon olmaz, sezon sonu yeniden görüşürüz" diyor... Pazarlıklar kıran kırana devam ediyor.

Kaynak: Takvim
Mitrovic transferinde tek sorun opsiyon!
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19 Temmuz 2018 06:50
Soldado'nun sakatlığı, Fernandao ve Janssen'in de takımdan ayrılması sonrası forvetsiz kalan Fenerbahçe'de transfer önceliği golcü takviyesi...

BAZI MADDELER VAR

Bas Dost konusunda şu ana kadar beklediği adımları atamayan Sarı- Lacivertliler transfer listenin ilk sırasına aldığı Aleksandar Mitrovic'i bitirmeye çok yaklaştı. Fenerbahçe hem Sırp forvet hem de Newcastle United'la 1 yıllık kiralama konusunda prensip anlaşmasına vardı. Mitrovic'le sözleşmede yer alan bazı maddeler üzerinde görüşmelerini sürdüren Sarı-Lacivertliler, Newcastle United'la ise opsiyon pazarlığı yapıyor.

'EVET' DEDİLER AMA

İngilizler, Fenerbahçe'ye 1 yıllık kiralama için 'evet' dese de sözleşmeye opsiyon maddesi koymaya yanaşmıyor. Sarı- Lacivertliler ise 23 yaşında olması nedeniyle Mitrovic'in satın alma opsiyonuna mutlaka sahip olmak istiyor. İki kulüp arasında görüşmeler sürüyor.



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