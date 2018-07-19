Mitrovic transferinde tek sorun opsiyon!

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sakatlığı,vede takımdan ayrılması sonrası forvetsiz kalantransfer önceliği golcü takviyesi...Bas Dost konusunda şu ana kadar beklediği adımları atamayan Sarı- Lacivertliler transfer listenin ilk sırasına aldığı Aleksandar Mitrovic'i bitirmeye çok yaklaştı. Fenerbahçe hem Sırp forvet hem de Newcastle United'la 1 yıllık kiralama konusunda prensip anlaşmasına vardı. Mitrovic'le sözleşmede yer alan bazı maddeler üzerinde görüşmelerini sürdüren Sarı-Lacivertliler, Newcastle United'la ise opsiyon pazarlığı yapıyor.İngilizler, Fenerbahçe'ye 1 yıllık kiralama için 'evet' dese de sözleşmeye opsiyon maddesi koymaya yanaşmıyor. Sarı- Lacivertliler ise 23 yaşında olması nedeniyle Mitrovic'in satın alma opsiyonuna mutlaka sahip olmak istiyor. İki kulüp arasında görüşmeler sürüyor.