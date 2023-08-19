Mitrovic, Suudi Arabistan'a gidiyor

Son dakika transfer haberleri: Al Hilal, Fulham'dan Sırp golcü Aleksandar Mitrovic'i kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Suudi Arabistan ekibi, bu transfer için 50 milyon euro'nun üzerinde bir bonservis ödeyecek.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Mitrovic, Suudi Arabistan'a gidiyor
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19 Ağustos 2023 18:40
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Fulham'da forma giyen Aleksandar Mitrovic, Suudi Arabistan'a transfer oluyor.

Suudi Arabistan ekiplerinden Al Hilal, Mitrovi için Fulham'la anlaşma sağladı. Al Hilal, bu transfer için 50 milyon euro'nun üzerinde bir bonservis bedeli ödeyecek.

Mitrovis, sağlık kontrollerinden geçmesinin ardından yeni takımıyla sözleşme imzalayacak.

Fulham'da 206 maça çıkan Mitrovic, 11 gol attı ve 22 asist yaptı.

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