İngiltere Premier Lig ekiplerinden Fulham'da forma giyen Aleksandar Mitrovic, Suudi Arabistan'a transfer oluyor.



Suudi Arabistan ekiplerinden Al Hilal, Mitrovi için Fulham'la anlaşma sağladı. Al Hilal, bu transfer için 50 milyon euro'nun üzerinde bir bonservis bedeli ödeyecek.



Mitrovis, sağlık kontrollerinden geçmesinin ardından yeni takımıyla sözleşme imzalayacak.



Fulham'da 206 maça çıkan Mitrovic, 11 gol attı ve 22 asist yaptı.



