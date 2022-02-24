İngiltere Championship'te Fulham kendi sahasında Peterborough United ile karşı karşıya geldi.



Craven Cottage'te oynanan karşılaşmayı Fulham, 2-1'lik skorla kazandı. Fulham'a galibiyeti getiren golleri 28. dakikada penaltıdan ve 62. dakikada Aleksandar Mitrovic kaydetti. Peterborough United'ın tek golü ise 89. dakikada Jack Marriott'tan geldi.



MITROVIC'TEN REKOR GELDİ!



Alekasandar Mitrovic, bu maçtaki golleriyle 32 maçta 33 gole ulaşırken, ligin de en çok gol atan futbolcusu olmayı başardı.



Bu sonucun ardından Fulham, 67 puana yükseldi. Peterborough United ise 21 puanda kaldı.





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