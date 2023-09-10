Mitrovic coştu, Sırbistan kazandı

Sırbistan, Aleksandar Mitrovic'in hat-trick yaptığı maçta deplasmanda Litvanya'yı 3-1 mağlup etti.

Haber; Sporx.com
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Mitrovic coştu, Sırbistan kazandı
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10 Eylül 2023 23:46
EURO 2024 Elemeleri G Grubu karşılaşmasında Sırbistan, Litvanya deplasmanına konuk oldu. Sırbistan, Aleksandar Mitrovic'in hat-trick yaptığı maçı 3-1 kazandı.

Mitrovic, 21,32 ve 43. dakikalarda fileleri havalandırdı. Litvanya'nın tek golü 45. dakikada Gytis Paulauskas'tan geldi.

Fenerbahçe forması giyen Dusan Tadic, bu maçla birlikte Sırbistan Milli Takımı'ndaki 100. maçına çıktı. Deneyimli yıldız, 11'de başladığı maçta 85'te oyundan alındı.

Bu sonucun ardından Sırbistan, 10 puana yükseldi. Litvanya, 2 puanda kaldı.

Sırbistan, gruplardaki bir sonraki maçlarda Macaristan deplasmanına gidecek. Litvanya ise Bulgaristan ile karşılaşacak.

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