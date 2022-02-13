Mitrovic, Championship'in gol rekorunu kırdı

Sırp golcü Aleksandar Mitrovic, Championship tarihinin en golcü oyuncusu olarak tarihe geçti.



Bu sezon formunun zirvesinde olan Mitrovic, Fulham formasıyla Championship'te 31 gole ulaşarak adını tarihe yazdırdı. Championship tarihinin en golcü oyuncusu ünvanını alan Mitrovic, sezonun bitimine 16 hafta kala kırdığı rekorla dünya gündemine oturdu.



İsmi zaman zaman Türk takımlarıyla da anılan Mitrovic, attığı gollerle takımının liderlik koltuğunda oturmasını doğrudan sağlamış durumda.



Bu sezon çıktığı 28 maçta 31 gole ulaşan Mitrovic gösterdiği performansla ülkesi Sırbistan'ı da Dünya Kupası finallerine taşımıştı.



2015'te Anderlecht'ten Newcastle'a 18.5 milyon euroya transfer olan Mitrovic, 2018'de Fulham'a 25 milyon euroya imza atmıştı.





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