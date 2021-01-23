Mitroglou'nun yeni takımı belli oldu

Yunan forvet oyuncusu Kostas Mitroglou, Marsilya'dan ayrılarak ülkesi Yunanistan'a geri dönüyor. 32 yaşındaki oyuncuya Marsilya'da forma şansı bulamaması sonrası ayrılık yolu göründü.
Daha önce ülkesinde Olympiakos, Panionios ve Atromitos formaları terleten Mitroglou, Selanik takımı Aris'e imza atacak.
ARIS BAŞKANI AÇIKLADI
Aris kulübü Başkanı Theodoros Karypidis, Instagram'da transferi doğruladı. Sezon sonunda sözleşmesi biten forvet oyuncusu, Yunanistan ekibiyle imzalayacak.
Mitroglou, 2019 Ocak-Ağustos ayları arasında ülkemizde Galatasaray forması giydi. Yunan forvet Süper Lig'de çıktığı 7 maçta 1 gol ve 1 asist yapmıştı.
Daha önce ülkesinde Olympiakos, Panionios ve Atromitos formaları terleten Mitroglou, Selanik takımı Aris'e imza atacak.
ARIS BAŞKANI AÇIKLADI
Aris kulübü Başkanı Theodoros Karypidis, Instagram'da transferi doğruladı. Sezon sonunda sözleşmesi biten forvet oyuncusu, Yunanistan ekibiyle imzalayacak.
Mitroglou, 2019 Ocak-Ağustos ayları arasında ülkemizde Galatasaray forması giydi. Yunan forvet Süper Lig'de çıktığı 7 maçta 1 gol ve 1 asist yapmıştı.