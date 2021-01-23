Mitroglou'nun yeni takımı belli oldu

Bir dönem Galatasaray'da da oynayan Mitroglou, ülkesi Yunanistan'a geri dönüyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Mitroglou'nun yeni takımı belli oldu
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23 Ocak 2021 17:31
Yunan forvet oyuncusu Kostas Mitroglou, Marsilya'dan ayrılarak ülkesi Yunanistan'a geri dönüyor. 32 yaşındaki oyuncuya Marsilya'da forma şansı bulamaması sonrası ayrılık yolu göründü.

Daha önce ülkesinde Olympiakos, Panionios ve Atromitos formaları terleten Mitroglou, Selanik takımı Aris'e imza atacak.

ARIS BAŞKANI AÇIKLADI

Aris kulübü Başkanı Theodoros Karypidis, Instagram'da transferi doğruladı. Sezon sonunda sözleşmesi biten forvet oyuncusu, Yunanistan ekibiyle imzalayacak.

Mitroglou, 2019 Ocak-Ağustos ayları arasında ülkemizde Galatasaray forması giydi. Yunan forvet Süper Lig'de çıktığı 7 maçta 1 gol ve 1 asist yapmıştı.



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