Mitroglou yine hayal kırıklığı: Marsilya'ya dönüyor

2018/2019 sezonunun ikinci yarısında Galatasaray forması terleten Kostas Mitroglou, bu sezonu Hollanda'da PSV Eindhoven foramsı giyerek geçirdi.Marsilya kulübünün futbolcusu olan Mitroglou önce Galatasaray'a ardından Marsilya'ya kiralandı.PSV Eindhoven kariyerine hızlı bir giriş yapan Yunan forvet, ilk lig maçında RKC Waalwijk karşısında 1 gol kaydetti.Yunan forvet ilk maçından sadece saatler önce, yeni takım arkadaşları ile tanıştı.Transfer olduktan hemen sonra sahaya çıkan ve oyuna 57. dakikada dahil olan Mitroglou, o dönemki PSV teknik direktörü Mark Van Bommel'i de etkiledi.Bu maçın ardından oynadığı 12 lig maçında da skora katkı yapamayan 32 yaşındaki forvet, aynı hızda hayal kırıklığına dönüştü.Performansı sert bir inişe geçen Mitroglou, gelecek sezon tekrar Marsilya kadrosuna katılacak.