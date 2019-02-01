Mitroglou ve Luyindama Alanyaspor kadrosuna alındı

Galatasaray'ın Spor Toto Süper Lig'de Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın kamp kadrosu açıklandı.Fatih Terim yeni transferlerden Kostas Mitroglou ve Christian Luyindama'yı da Alanyaspor maçının kadrosuna dahil etti. Mbaye Diagne'nin ise Kasımpaşa'dan kalan cezası olduğu için, kadroda yer almadı.Galatasaray, 2 Şubat Cumartesi günü deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek.Fernando Muslera, Mariano Ferreira, Ahmet Çalık, Selçuk İnan, Younes Belhanda, Sinan Gümüş, Batuhan Şen, İsmail Çipe, Martin Linnes, Ryan Donk, Badou Ndiaye, Ömer Bayram, Henry Onyekuru, Konstantinos Mitroglou, Fernando Reges, Semih Kaya, Christian Luyindama, Emre Taşdemir, Yunus Akgün, Marcos Teixeira, Muğdat Çelik, Sofiane Feghouli.